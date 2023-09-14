



Террорист, нанесший ножевое ранение офицеру, приговорен к 20 годам заключения

Окружной суд Иерусалима 14 сентября приговорил Надира Дар Ахмада к 20 годам тюремного заключения, условному тюремному заключению и денежной компенсации за попытку убийства офицера МАГАВ полтора года назад по националистическим и идеологическим мотивам на КПП у Дамасских ворот в Старом городе Иерусалима.



Согласно обвинительному заключению, террорист проник на территорию Израиля без вида на жительство, подъехал к Дамасским воротам, около получаса просидел на лестнице, а после этого, вызвав подозрения у офицеров на месте, начал подниматься лестница в сторону улицы Султана Сулеймана возле поста полиции. В этот момент сотрудники полиции попросили его предъявить удостоверение личности. Ахмад попытался уклониться от вопросов полицейских, и ему приказали пройти КПП для тщательного допроса.



На посту он снял рюкзак, прошел несколько шагов, быстро выхватил нож и попытался нанести удар одному из сотрудников, который в ответ оттолкнул его рукой. Другой офицер бросился к террористу, и они начали драться, пока ему не удалось нанести ему удар в шею. Другие офицеры на посту открыли огонь по террористу. Даже после того, как его ранили, он продолжал пытаться нанести удар офицеру. В результате ножевого ранения офицер получил ранения средней степени тяжести.



Террорист был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. В заключении террориста обвиняют в четырех пунктах – теракте с целью убийства, хранении ножа, причинении тяжких телесных повреждений и незаконном въезде в Израиль.