



Террорист на Нахалат Биньямин был нейтрализован немедленно



12-й канал израильского ТВ сообщает подробности о теракте на улице Нахалат Биньямин в Тель-Авиве.



Очевидцы говорят о том, что слышали три-четыре выстрела. 40-летний мужчина был тяжело ранен. Он находится в критическом состоянии в реанимации больницы Ихилов. Кроме него людей с огнестрельными ранениями нет.



Террорист был немедленно нейтрализован человеком, находившимся рядом с пострадавшим. Террорист нейтрализован инспектором мэрии Тель-Авива или полицейским, оказавшимся в непосредственной близости от него.



Несколько человек впали в шоковое состояние.