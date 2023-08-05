Новости » Арабо-израильский конфликт
Террорист на Нахалат Биньямин был нейтрализован немедленно
05.08.2023 19:19 Аркадий Бочаровский

Террорист на Нахалат Биньямин был нейтрализован немедленно


12-й канал израильского ТВ сообщает подробности о теракте на улице Нахалат Биньямин в Тель-Авиве.

Очевидцы говорят о том, что слышали три-четыре выстрела. 40-летний мужчина был тяжело ранен. Он находится в критическом состоянии в реанимации больницы Ихилов. Кроме него людей с огнестрельными ранениями нет.

Террорист был немедленно нейтрализован человеком, находившимся рядом с пострадавшим. Террорист нейтрализован инспектором мэрии Тель-Авива или полицейским, оказавшимся в непосредственной близости от него.

Несколько человек впали в шоковое состояние.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы