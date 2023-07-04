



Террорист месяц назад заявил, что станет шахидом



По предварительной оценке сил безопасности, теракт на улице Пинхас Розен в Тель-Авиве совершен одиночкой. Вопреки заявлению ХАМАС, похоже, что террорист не поддерживает ХАМАС. Террорист родом из деревни Ас-Саму на юге горы Хеврон.



Террорист придерживается крайних исламских взглядов. Недавно он поделился на Facebook карикатурой о том, что женщинам нельзя торговаться на рынке, добиваясь скидок от продавца.



Более месяца назад он поделился фотографией террориста и пожелал себе умереть "смертью мученика" (шахида), как он. Возможно, что медицинское разрешение, которое было у террориста, предназначалось не для него, а для другого члена семьи, которому требовалось лечение в Израиле, поскольку он поделился фотографией, возможно, смертельно больного члена семьи, однако на данном этапе трудно сказать наверняка.



17 июня он написал в Интернете: "Делайте добрые дела и молитесь, я хочу увидеть вас на небесах". Неизвестно, планировал ли он уже в то время совершить теракт и в итоге осуществил его только сейчас.

