



Террорист Махер Юнес, убивший Ави Бромберга, освобожден после 40 лет заключения

Утром 19 января террорист Махар Юниса был освобожден из тюрьмы. Министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир приказал полиции действовать решительно против проявлений терроризма и поддержки терроризма, которые мы наблюдали на прошлой неделе в Кфар-Ара.



Юнес, убивший солдата Ави Бромберга, был освобожден после 40 лет заключения в возрасте 64 лет.



После совещания, проведенного в офисе министра, все участники согласились с тем, что демонстрация с флагами террористов, прославление террористов и террора являются незаконными действиями и должны пресекаться полицией немедленно.