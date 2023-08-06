



Террорист из Тель-Авива был боевиком “Исламского джихада” из Дженина

Комиссар полиции сообщил, что террористом, открывшим огонь по муниципальному патрульному муниципалитета Тель-Авива, является 22-летний житель Дженина.



Террорист Камель Абу Бакр проживал в деревне Руммана, а последние два года проживал в Дженине. Он был доставлен еще живым в больницу “Ихилов”, где врачи позже констатировали его смерть.



Абу Бакр был ключевым активистом террористической организации “Дженинская бригада”, которая отождествляется с военным крылом “Исламского джихада” и находится в розыске в Израиле.



На видео, опубликованном после нападения, видно, как террорист говорит по-арабски, держа в руках оружие: “Кровь, кровь, кровь. Это наш единственный язык с ними. Мы не изменим ни своего пути, ни наших методов”.