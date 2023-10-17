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Террорист ХАМАСа уничтожен ЦАХАЛом после убийства израильских граждан: видео
17.10.2023 10:53 Анатолий Кравченко

Террорист ХАМАСа уничтожен ЦАХАЛом после убийства израильских граждан: видео

ЦАХАЛ опубликовал видеозапись, на которой член ХАМАСа въезжает на мотоцикле в израильский населенный пункт и атакует его, судя по всему, с помощью ракетной установки.

На кадрах видно, как террористы открывают огонь по мирным жителям, а затем стреляют в израильтянина в его доме. Неизвестно, выжил ли израильтянин после нападения.

После нападения на дом террорист выпустил пули в колеса припаркованной у дома машины скорой помощи.

Во время нападения на другой дом видно, как террорист вскрывает москитную сетку, прежде чем войти в дом. Затем террористы начинают обыскивать дом в поисках жильцов, которые, судя по всему, не увенчались успехом.

Когда террористы приблизились к другому дому, они были застрелены.

ЦАХАЛ написал, что  террорист был нейтрализован израильскими силами безопасности.

 

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