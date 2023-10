ЦАХАЛ опубликовал видеозапись, на которой член ХАМАСа въезжает на мотоцикле в израильский населенный пункт и атакует его, судя по всему, с помощью ракетной установки.



На кадрах видно, как террористы открывают огонь по мирным жителям, а затем стреляют в израильтянина в его доме. Неизвестно, выжил ли израильтянин после нападения.



После нападения на дом террорист выпустил пули в колеса припаркованной у дома машины скорой помощи.



Во время нападения на другой дом видно, как террорист вскрывает москитную сетку, прежде чем войти в дом. Затем террористы начинают обыскивать дом в поисках жильцов, которые, судя по всему, не увенчались успехом.



Когда террористы приблизились к другому дому, они были застрелены.



ЦАХАЛ написал, что террорист был нейтрализован израильскими силами безопасности.





⚠️Trigger Warning ⚠️



RAW FOOTAGE: Hamas jihadists squad invasion and killing spree of an innocent Israeli community.



The filmed terrorist was neutralized by Israeli security forces. pic.twitter.com/4sKuxl9uRq