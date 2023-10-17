Террорист ХАМАСа уничтожен ЦАХАЛом после убийства израильских граждан: видео
ЦАХАЛ опубликовал видеозапись, на которой член ХАМАСа въезжает на мотоцикле в израильский населенный пункт и атакует его, судя по всему, с помощью ракетной установки.
На кадрах видно, как террористы открывают огонь по мирным жителям, а затем стреляют в израильтянина в его доме. Неизвестно, выжил ли израильтянин после нападения.
После нападения на дом террорист выпустил пули в колеса припаркованной у дома машины скорой помощи.
Во время нападения на другой дом видно, как террорист вскрывает москитную сетку, прежде чем войти в дом. Затем террористы начинают обыскивать дом в поисках жильцов, которые, судя по всему, не увенчались успехом.
Когда террористы приблизились к другому дому, они были застрелены.
ЦАХАЛ написал, что террорист был нейтрализован израильскими силами безопасности.
⚠️Trigger Warning ⚠️— Israel Defense Forces (@IDF) October 15, 2023
RAW FOOTAGE: Hamas jihadists squad invasion and killing spree of an innocent Israeli community.
The filmed terrorist was neutralized by Israeli security forces. pic.twitter.com/4sKuxl9uRq