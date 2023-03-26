



Террорист атаковавший в Мегиддо ездил по Израилю на электровелосипеде

Газета Маарив сообщает о том, что террорист, совершивший теракт в Мегиддо, использовал на израильской территории электрический велосипед. Кроме того, в его распоряжении находилась сумка с аккумуляторами.



В настоящее время изучается возможность того, что ему помогли на территории Израиля.



Также стало известно, что террорист проник в Израиль очень близко к заставе ЦАХАЛа, воспользовавшись слабым местом, в "мертвой зоне". В последнее время пограничные посты были усилены в свете общих предупреждений о террористических атаках, но, несмотря на это террористу удалось проникнуть на израильскую территорию.



Кроме того, из разговоров с различными источниками следует, что в месяцы, предшествовавшие теракту, боевики "Хизбаллы" проводили на границе преднамеренные провокации, включая привязывание предметов к ограждению, муляжи взрывных устройств и т.п.