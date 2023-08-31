



Террорист, атаковавший на КПП Маккабим две недели назад участвовал там в драке



Израильские СМИ сообщают о том, что в ходе расследования автомобильного теракта на КПП Маккабим были выяснены новые подробности.



Террорист сбивший шесть солдат около двух недель назад участвовал в инциденте с применением насилия в присутствии сотрудников охраны министерства обороны, находившихся на месте происшествия.



Также стало известно, что грузовику, на котором он совершил теракт, был списан и запрещен к использованию.

