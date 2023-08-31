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Террорист, атаковавший на КПП Маккабим две недели назад участвовал там в драке
31.08.2023 20:18 Аркадий Бочаровский

Террорист, атаковавший на КПП Маккабим две недели назад участвовал там в драке


Израильские СМИ сообщают о том, что в ходе расследования автомобильного теракта на КПП Маккабим были выяснены новые подробности.

Террорист сбивший шесть солдат  около двух недель назад участвовал в инциденте с применением насилия в присутствии сотрудников охраны министерства обороны, находившихся на месте происшествия.

Также стало известно, что грузовику, на котором он совершил теракт, был списан и запрещен к использованию.
 

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