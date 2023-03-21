



Террорист атаковал женщину в Нетании, нож застрял в пальто



Через девять дней после того, как в Нетании был арестован нелегал - палестинец с ножом в руках, полиция объявила, что он совершил нападение с ножом - но без жертв.



По окончании расследования на этой неделе против него будет составлено обвинительное заключение и подано ходатайство о заключении под стражу до окончания разбирательства.



На прошлой неделе сотрудники полиции начали оперативные поиски, получив сообщение о подозрительном мужчине, идущем по пешеходной улице в Нетании с ножом в руках, недалеко от Кикар-ха-Ацмаут. Он подозревался в нанесении ножевых ранений гражданским лицам. Полицейские на мотоциклах прибыли в течение короткого времени и арестовали подозреваемого - Мухаммада Джусси из деревни близ Тулькарм в Иудее и Самарии. При нем был обнаружен складной нож. Однако на месте происшествия не было обнаружено пострадавших.



В ходе расследования выяснилось, что террорист ударил женщину ножом в плечо на глазах у ее детей и прохожих, но, к счастью, был порван только слой пальто, и она не пострадала. Женщина продолжила свой путь и покинула это место.



Полиция провела ускоренное и тайное расследование, в ходе которого исключила подозрения в соучастии в преступлении и совершении дополнительных нападений, и его содержание под стражей было продлено в суде. Сегодня утром, 21 марта, подозреваемый будет доставлен в военный суд для слушания ходатайства о продлении срока его содержания под стражей еще раз.