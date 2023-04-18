



Террорист атаковал в 500 метрах от здания суда в Иерусалиме



Утром 18 апреля в Израиле произошел третий за 12 часов теракт.



Террорист расстрелял машину с хасидами в Иерусалиме. В видео, снятом в момент атаки видно, как террорист приближается к автомобилю и открывает огонь в упор.



Нападение произошло в 500 метрах от здания окружного суда Иерусалима. После стрельбы террорист скрылся в окрестностях, и начались его поиски с участием крупных сил полиции.



Полиция в поисках террориста обыскала несколько домов и мечеть в Шейх Джарах.