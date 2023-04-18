Новости » Арабо-израильский конфликт
Террорист атаковал в 500 метрах от здания суда в Иерусалиме
18.04.2023 11:10 Аркадий Бочаровский

Террорист атаковал в 500 метрах от здания суда в Иерусалиме


Утром 18 апреля в Израиле произошел третий за 12 часов теракт.

Террорист расстрелял машину с хасидами в Иерусалиме. В видео, снятом в момент атаки видно,  как террорист приближается к автомобилю и открывает огонь в упор.

Нападение произошло в 500 метрах от здания окружного суда Иерусалима. После стрельбы террорист скрылся в окрестностях, и начались его поиски с участием крупных сил полиции.

Полиция в поисках террориста обыскала несколько домов и мечеть в Шейх Джарах.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы