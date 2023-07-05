



Террор в Дженине финансируется за счет контрабанды наркотиков

Армия обороны Израиля провела в Дженине операцию по борьбе с терроризмом ХАМАС и "Исламского джихада". Дженин стал крупным центром терроризма из-за отсутствия в нем традиционной клановой структуры и влияния подстрекательства этих организаций в Интернете. Лидеры ХАМАС и "Исламского джихада" оказывают значительную финансовую поддержку, вливая в регион миллионы шекелей. Они получают эти средства за счет экспорта наркотика каптагона, который контролируется Сирией и Ливаном.



Сирия доминирует на международном рынке каптагона и получает значительные доходы от его экспорта. Попытки членов Лиги арабских государств пресечь деятельность и контрабанду каптагона, в которой участвуют преступные и террористические организации, были в основном неэффективными. Часть этих наркотиков, наряду с оружием, контрабандой ввозится в Израиль через Иорданию. В 2022 году было пресечено 40 попыток контрабанды на сумму 135 миллионов шекелей, что свидетельствует о масштабах контрабандных операций.



Контрабанда наркотиков и оружия не только представляет угрозу для израильского общества, но и способствует финансированию террористической деятельности в Иудее и Самарии, особенно в Дженине. Деньги, полученные от контрабанды наркотиков, включая средства, поступающие из Израиля, в конечном итоге используются для накопления капитала террористов. В настоящее время предпринимаются усилия по решению этой проблемы с упором на расширение сотрудничества со странами региона для борьбы с контрабандой наркотиков и ее связью с терроризмом.





