



Теракт возле Иерихона: пострадавший скончался

Пострадавший в результате теракта на шоссе 90 возле Иерихона мужчина скончался от полученных ранений.



Об этом сообщили в больнице "Хадасса Эйн Керем".



Мужчина поступил в медицинское учреждение в критическом состоянии после того, как в него стреляли террористы на перекрестке Бейт-Арава.



"Пострадавшего эвакуировали, проводя реанимационные мероприятия, которые также проводились в больнице, но, к сожалению, персоналу пришлось констатировать его смерть", — сказано в сообщении.



