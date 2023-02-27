Теракт возле Иерихона: пострадавший скончался
Пострадавший в результате теракта на шоссе 90 возле Иерихона мужчина скончался от полученных ранений.
Об этом сообщили в больнице "Хадасса Эйн Керем".
Мужчина поступил в медицинское учреждение в критическом состоянии после того, как в него стреляли террористы на перекрестке Бейт-Арава.
"Пострадавшего эвакуировали, проводя реанимационные мероприятия, которые также проводились в больнице, но, к сожалению, персоналу пришлось констатировать его смерть", — сказано в сообщении.