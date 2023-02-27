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Теракт возле Иерихона: пострадавший скончался
27.02.2023 20:38 Алина Груднева

Теракт возле Иерихона: пострадавший скончался

Пострадавший в результате теракта на шоссе 90 возле Иерихона мужчина скончался от полученных ранений.

Об этом сообщили в больнице "Хадасса Эйн Керем".

Мужчина поступил в медицинское учреждение в критическом состоянии после того, как в него стреляли террористы на перекрестке Бейт-Арава.

"Пострадавшего эвакуировали, проводя реанимационные мероприятия, которые также проводились в больнице, но, к сожалению, персоналу пришлось констатировать его смерть", — сказано в сообщении.

 

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