Теракт возле Хеврона произошел на глазах 6-летнего ребенка потерпевших
В результате обстрела террористами на трассе №60 возле Хеврона погибла женщина и тяжело ранен мужчина. Сотрудники “Маген Давид Адом” вместе с медицинскими силами ЦАХАЛа оказали помощь на месте происшествия.
Стрельба велась из проезжающего автомобиля. Силовики начали поиск террористов, причастных к стрельбе.
Медицинские силы провели женщине реанимационные операции, но были вынуждены констатировать смерть на месте. Пострадавший мужчина был эвакуирован в медицинский центр “Сорока” в Беэр-Шеве.
Шестилетняя девочка, дочь потерпевших, находилась в машине вместе с ними и была свидетельницей всего нападения. Ребенок чудом остался физически невредимым.
הפיגוע בדרום הר חברון: ילדה בת 6 הייתה במכונית שלעברה ירו המחבלים, היא לא נפגעה | כל הפרטים >>> https://t.co/3gx2igl7nt@ItayBlumental pic.twitter.com/M5UlRj0Qmt— כאן חדשות (@kann_news) August 21, 2023