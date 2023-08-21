



Теракт возле Хеврона произошел на глазах 6-летнего ребенка потерпевших

В результате обстрела террористами на трассе №60 возле Хеврона погибла женщина и тяжело ранен мужчина. Сотрудники “Маген Давид Адом” вместе с медицинскими силами ЦАХАЛа оказали помощь на месте происшествия.



Стрельба велась из проезжающего автомобиля. Силовики начали поиск террористов, причастных к стрельбе.



Медицинские силы провели женщине реанимационные операции, но были вынуждены констатировать смерть на месте. Пострадавший мужчина был эвакуирован в медицинский центр “Сорока” в Беэр-Шеве.



Шестилетняя девочка, дочь потерпевших, находилась в машине вместе с ними и была свидетельницей всего нападения. Ребенок чудом остался физически невредимым.

