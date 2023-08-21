Новости » Арабо-израильский конфликт
Теракт возле Хеврона произошел на глазах 6-летнего ребенка потерпевших
21.08.2023 11:38 Наталья Богинская

Теракт возле Хеврона произошел на глазах 6-летнего ребенка потерпевших

В результате обстрела террористами на трассе №60 возле Хеврона погибла женщина и тяжело ранен мужчина. Сотрудники “Маген Давид Адом” вместе с медицинскими силами ЦАХАЛа оказали помощь на месте происшествия.

Стрельба велась из проезжающего автомобиля. Силовики начали поиск террористов, причастных к стрельбе.

Медицинские силы провели женщине реанимационные операции, но были вынуждены констатировать смерть на месте. Пострадавший мужчина был эвакуирован в медицинский центр “Сорока” в Беэр-Шеве.

Шестилетняя девочка, дочь потерпевших, находилась в машине вместе с ними и была свидетельницей всего нападения. Ребенок чудом остался физически невредимым.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы