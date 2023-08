Теракт возле Хеврона: Один убитый и один тяжело раненый

По данным ЦАХАЛа 40-летняя женщина была убита в результате обстрела на шоссе №60 в Иудее и Самарии недалеко от перекрестка Бейт-Хагай.



Ее сопровождал мужчина, тоже лет 40, также пострадавший от огнестрельных ранений.



Парамедики “Маген Давид Адом” оказали помощь на месте, определив состояние мужчины как тяжелое.



“Мужчина и женщина с огнестрельными ранениями находились рядом со своей машиной без сознания”, – сообщил сказал фельдшер MDA Моше Баршешет. “Вместе с медиками ЦАХАЛа мы оказали медицинскую помощь и остановили кровотечение. Серьезно раненый мужчина был доставлен на военной машине в медицинский центр “Сорока”.



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу проинформирован о ситуации с безопасностью.



Представитель близлежащего поселения Кирьят-Арба заявил, что в настоящее время поселение закрыто для выезда, а между ним и перекрестком Бейт-Хагай установлен ​​блок-пост.

