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Теракт возле Хеврона: Один убитый и один тяжело раненый
21.08.2023 11:00 Наталья Богинская

Теракт возле Хеврона: Один убитый и один тяжело раненый


По данным ЦАХАЛа 40-летняя женщина была убита в результате обстрела на шоссе №60 в Иудее и Самарии недалеко от перекрестка Бейт-Хагай. 

Ее сопровождал мужчина, тоже лет 40, также пострадавший от огнестрельных ранений. 

Парамедики “Маген Давид Адом” оказали помощь на месте, определив состояние мужчины как тяжелое.  

“Мужчина и женщина с огнестрельными ранениями находились рядом со своей машиной без сознания”, – сообщил сказал фельдшер MDA Моше Баршешет. “Вместе с медиками ЦАХАЛа мы оказали медицинскую помощь и остановили кровотечение. Серьезно раненый мужчина был доставлен на военной машине в медицинский центр “Сорока”.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу проинформирован о ситуации с безопасностью. 

Представитель близлежащего поселения Кирьят-Арба заявил, что в настоящее время поселение закрыто для выезда, а между ним и перекрестком Бейт-Хагай установлен ​​блок-пост.

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