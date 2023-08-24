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Теракт возле Хавара: террористу дали три дня, чтобы сдаться
24.08.2023 16:20 Алина Груднева

Теракт возле Хавара: террористу дали три дня, чтобы сдаться

В четверг, 24 августа, солдаты Армии обороны Израиля провели подготовку дома палестинца, обвиняемого в совершении теракта возле Хавара, к сносу.

Министерство обороны идентифицировало террориста. Им оказался Усама Исса Бани Фадл из города Акраба недалеко от Шхема.

Убийца двух израильтян по-прежнему не схвачен. Отец Усамы пожаловался арабским СМИ на то, что бойцы ЦАХАЛа якобы угрожали ликвидацией его сына, когда разметили дом.

"Ваш сын - молодой человек, который находится только в начале своего жизненного пути. Мы не хотим, чтобы вам пришлось его хоронить. Мы хотим, чтобы он сдался. Лучше сесть в тюрьму, чем быть убитым", - якобы сказали мужчине бойцы.
 
Отец террориста заверил, что понятия не имеет, где находится его сын в настоящий момент. По словам мужчины, ЦАХАЛ дает убийце три дня на то, чтобы тот сдался.


Напомним, в результате теракта на автомойке возле Хавара были убиты двое израильтян в возрасте 60 и 30 лет. Их расстреляли из движущегося автомобиля.

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