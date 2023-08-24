



Теракт возле Хавара: террористу дали три дня, чтобы сдаться

В четверг, 24 августа, солдаты Армии обороны Израиля провели подготовку дома палестинца, обвиняемого в совершении теракта возле Хавара, к сносу.



Министерство обороны идентифицировало террориста. Им оказался Усама Исса Бани Фадл из города Акраба недалеко от Шхема.



Убийца двух израильтян по-прежнему не схвачен. Отец Усамы пожаловался арабским СМИ на то, что бойцы ЦАХАЛа якобы угрожали ликвидацией его сына, когда разметили дом.



"Ваш сын - молодой человек, который находится только в начале своего жизненного пути. Мы не хотим, чтобы вам пришлось его хоронить. Мы хотим, чтобы он сдался. Лучше сесть в тюрьму, чем быть убитым", - якобы сказали мужчине бойцы.



Отец террориста заверил, что понятия не имеет, где находится его сын в настоящий момент. По словам мужчины, ЦАХАЛ дает убийце три дня на то, чтобы тот сдался.

تغطية صحفية| "معنوياتنا عالية الحمد لله".. ما قاله عيسى بني فضل الذي يتهم الاحتلال نجله بتنفيذ عملية حوارة قبل أسبوع. pic.twitter.com/zOiLwWeKWY — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 24, 2023