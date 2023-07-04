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Теракт в Тель-Авиве: все подробности
04.07.2023 14:51 Алина Груднева

Теракт в Тель-Авиве: все подробности

Днем, 4 июля, в Тель-Авиве на улице Пинхас Розен был совершен теракт, в результате которого пострадали восемь человек.

О последовательности событий рассказал журналистам глава полиции Израиля Коби Шабтай, прибывший на место происшествия.

"Около часа назад террорист приехал на фургоне. Он на скорости врезался в автобусную остановку, после чего вышел из машины и атаковал прохожих с ножом", - сообщил Шабтай.

По его словам, гражданский, при котором было оружие, нейтрализовал террориста, выстрелив в него. В результате, атаковавший мирных жителей погиб на месте.

Еще восемь человек получили ранения в результате теракта. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Еще три человека получили ранения средней степени тяжести, а остальные - легкие травмы.

Как выяснилось, террористом оказался 23-летний житель Ас-Саму в районе Хеврона Хоссейн Исса Хоссейн Халайла. Он въехал на территорию Израиля по разрешению на медицинские нужды и использовал его для совершения теракта.


"Был произведен ряд других связанных с ним арестов. Я не буду вдаваться в подробности. Я высоко оцениваю деятельность гражданского, который с большим мужеством смог предотвратить продолжение кровавой атаки. Я призываю общественность и граждан быть бдительными", - подчеркнул глава полиции.

Террористическая организация ХАМАС приветствовала атаку в Тель-Авиве. Ее представитель Хазем Кассем сказал, что этот теракт является "первым ответом" на контртеррористическую операцию Армии обороны Израиля в лагере беженцев в Дженине.

"Это исполнение того, что обещало сопротивление - оккупация заплатит цену за свои преступления", - сказал он.
 

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