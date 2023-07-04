



Теракт в Тель-Авиве: все подробности

Днем, 4 июля, в Тель-Авиве на улице Пинхас Розен был совершен теракт, в результате которого пострадали восемь человек.



О последовательности событий рассказал журналистам глава полиции Израиля Коби Шабтай, прибывший на место происшествия.



"Около часа назад террорист приехал на фургоне. Он на скорости врезался в автобусную остановку, после чего вышел из машины и атаковал прохожих с ножом", - сообщил Шабтай.



По его словам, гражданский, при котором было оружие, нейтрализовал террориста, выстрелив в него. В результате, атаковавший мирных жителей погиб на месте.



Еще восемь человек получили ранения в результате теракта. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Еще три человека получили ранения средней степени тяжести, а остальные - легкие травмы.



Как выяснилось, террористом оказался 23-летний житель Ас-Саму в районе Хеврона Хоссейн Исса Хоссейн Халайла. Он въехал на территорию Израиля по разрешению на медицинские нужды и использовал его для совершения теракта.

Video showing the Palestinian perpetrator (Hussein Khaliliyeh) from S Hebron who carried out Tel Aviv attack and was shot dead pic.twitter.com/rs7cj08wYN — Local Focus - Security Alerts (@LocalFocus1) July 4, 2023

תיעוד הפיגוע בתל אביב: דורס, יוצא דרך חלון הרכב ומתחיל במסע דקירות pic.twitter.com/hWehOrdkMJ — כאן חדשות (@kann_news) July 4, 2023

🔴WATCH: Video from the scene of the terror attack in Tel Aviv



📸: @Mdais pic.twitter.com/yW5W44Jb0M — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) July 4, 2023