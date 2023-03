Теракт в Тель-Авиве: все подробности

Число пострадавших в результате стрельбы в Тель-Авиве возросло до пяти человек.



Об этом сообщили медики.



Трое пострадавших - мужчины в возрасте 20 лет. Их доставили в больницу Ихилов. Один раненый находится в критическом состоянии, двое — в тяжелом и состоянии средней степени тяжести.



Доктор Орен Горен из больницы "Ихилов" сообщил, что состояние пострадавших удалось стабилизировать



Gunfire attack at Dizengoff Street in Tel Aviv City Center.



At least 5 Israelis were shot including serious injuries.



One Palestinian suspect was shot and another fled the scene.



The area is currently blocked; Ongoing ISF search operation.