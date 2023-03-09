Теракт в Тель-Авиве: все подробности
Число пострадавших в результате стрельбы в Тель-Авиве возросло до пяти человек.
Об этом сообщили медики.
Трое пострадавших - мужчины в возрасте 20 лет. Их доставили в больницу Ихилов. Один раненый находится в критическом состоянии, двое — в тяжелом и состоянии средней степени тяжести.
Доктор Орен Горен из больницы "Ихилов" сообщил, что состояние пострадавших удалось стабилизировать
По данным полиции, террорист был нейтрализован бойцом, который находился в отпуске. Проверяется информацию о том, что террорист действовал не один. Ведутся поиски возможных сообщников.
Gunfire attack at Dizengoff Street in Tel Aviv City Center.— Local Focus - Security Alerts (@LocalFocus1) March 9, 2023
At least 5 Israelis were shot including serious injuries.
One Palestinian suspect was shot and another fled the scene.
The area is currently blocked; Ongoing ISF search operation. pic.twitter.com/LAEwfFIkxu
Информацию о том, что произошедшее является терактом, подтвердил мэр Тель-Авива Рон Хульдаи. Он призвал протестующих против реформы покинуть район террористической атаки.
ד״ר אורן גורן, מנהל חדרי ניתוח באיכילוב מעדכן: חמישה פצועים בפיגוע בדיזנגוף, הצלחנו לייצב את אחד הפצועים שהגיע באורח קשה @Nov_reuveny @SivanSisay pic.twitter.com/UFXLu8Ntgc— כאן חדשות (@kann_news) March 9, 2023
תיעוד: רגע נטרול היורה באירוע הירי בתל אביב@ItayBlumental @moyshis @hadasgrinberg pic.twitter.com/LiL1zpEv2E— כאן חדשות (@kann_news) March 9, 2023
По словам очевидцев, они слышали примерно восемь выстрелов. Полиция считает, что соучастник террориста скрылся с места нападения.
הירי בתל אביב: הנפגעים - באורח אנוש ובינוני, עדי ראייה מספרים על שני יורים | תיעוד@rbinyamini pic.twitter.com/BCgTEBdmtI— כאן חדשות (@kann_news) March 9, 2023
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу был проинформирован о теракте в Тель-Авиве, находясь в римской синагоге. Выступая на пресс-конференции, он пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.
PM @netanyahu gives instructions to his chief of staff after being updated on the shooting attack in TLV. pic.twitter.com/ipL1de49G7— Lazar Berman (@Lazar_Berman) March 9, 2023