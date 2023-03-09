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Теракт в Тель-Авиве: все подробности
09.03.2023 21:09 Алина Груднева

Теракт в Тель-Авиве: все подробности

Число пострадавших в результате стрельбы в Тель-Авиве возросло до пяти человек.

Об этом сообщили медики.

Трое пострадавших - мужчины в возрасте 20 лет. Их доставили в больницу Ихилов. Один раненый находится в критическом состоянии, двое — в тяжелом и состоянии средней степени тяжести.

Доктор Орен Горен из больницы "Ихилов" сообщил, что состояние пострадавших удалось стабилизировать
 

По данным полиции, террорист был нейтрализован бойцом, который находился в отпуске. Проверяется информацию о том, что террорист действовал не один. Ведутся поиски возможных сообщников.
  Информацию о том, что произошедшее является терактом, подтвердил мэр Тель-Авива Рон Хульдаи. Он призвал протестующих против реформы покинуть район террористической атаки. По словам очевидцев, они слышали примерно восемь выстрелов. Полиция считает, что соучастник террориста скрылся с места нападения.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу был проинформирован о теракте в Тель-Авиве, находясь в римской синагоге. Выступая на пресс-конференции, он пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.
 

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