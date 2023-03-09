



Теракт в Тель-Авиве: все подробности

Число пострадавших в результате стрельбы в Тель-Авиве возросло до пяти человек.



Об этом сообщили медики.



Трое пострадавших - мужчины в возрасте 20 лет. Их доставили в больницу Ихилов. Один раненый находится в критическом состоянии, двое — в тяжелом и состоянии средней степени тяжести.



Доктор Орен Горен из больницы "Ихилов" сообщил, что состояние пострадавших удалось стабилизировать



Gunfire attack at Dizengoff Street in Tel Aviv City Center.



At least 5 Israelis were shot including serious injuries.



One Palestinian suspect was shot and another fled the scene.



The area is currently blocked; Ongoing ISF search operation. pic.twitter.com/LAEwfFIkxu — Local Focus - Security Alerts (@LocalFocus1) March 9, 2023

ד״ר אורן גורן, מנהל חדרי ניתוח באיכילוב מעדכן: חמישה פצועים בפיגוע בדיזנגוף, הצלחנו לייצב את אחד הפצועים שהגיע באורח קשה @Nov_reuveny @SivanSisay pic.twitter.com/UFXLu8Ntgc — כאן חדשות (@kann_news) March 9, 2023

הירי בתל אביב: הנפגעים - באורח אנוש ובינוני, עדי ראייה מספרים על שני יורים | תיעוד@rbinyamini pic.twitter.com/BCgTEBdmtI — כאן חדשות (@kann_news) March 9, 2023

PM @netanyahu gives instructions to his chief of staff after being updated on the shooting attack in TLV. pic.twitter.com/ipL1de49G7 — Lazar Berman (@Lazar_Berman) March 9, 2023