Теракт в Тель-Авиве: убит турист из Италии

В результате теракта на набережной Тель-Авива погиб 35-летний турист из Италии.



Об этом сообщает 13-й канал.



По официальным данным MDA, в больницу доставлены четыре человека, получивших ранения. Двое из них получили легкие травмы.



Еще два человека получили ранения средней степени тяжести. Их доставили в больницы Ихилов и Вольфсон.



MDA EMTs and Paramedics have pronounced an approximately 30 year old male deceased, and are evacuating 4 patients, 2 mild, 2 moderate to Ichilov and Wolfson Hospitals. pic.twitter.com/skAP75t0PO