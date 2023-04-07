



Теракт в Тель-Авиве: убит турист из Италии

В результате теракта на набережной Тель-Авива погиб 35-летний турист из Италии.



Об этом сообщает 13-й канал.



По официальным данным MDA, в больницу доставлены четыре человека, получивших ранения. Двое из них получили легкие травмы.



Еще два человека получили ранения средней степени тяжести. Их доставили в больницы Ихилов и Вольфсон.

