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Теракт в Тель-Авиве: убит турист из Италии
07.04.2023 22:34 Алина Груднева

Теракт в Тель-Авиве: убит турист из Италии

В результате теракта на набережной Тель-Авива погиб 35-летний турист из Италии.

Об этом сообщает 13-й канал.

По официальным данным MDA, в больницу доставлены четыре человека, получивших ранения. Двое из них получили легкие травмы.

Еще два человека получили ранения средней степени тяжести. Их доставили в больницы Ихилов и Вольфсон.
 

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