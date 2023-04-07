Теракт в Тель-Авиве: убит турист из Италии
В результате теракта на набережной Тель-Авива погиб 35-летний турист из Италии.
Об этом сообщает 13-й канал.
По официальным данным MDA, в больницу доставлены четыре человека, получивших ранения. Двое из них получили легкие травмы.
Еще два человека получили ранения средней степени тяжести. Их доставили в больницы Ихилов и Вольфсон.
MDA EMTs and Paramedics have pronounced an approximately 30 year old male deceased, and are evacuating 4 patients, 2 mild, 2 moderate to Ichilov and Wolfson Hospitals. pic.twitter.com/skAP75t0PO— Magen David Adom (@Mdais) April 7, 2023