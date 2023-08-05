



Теракт в Тель-Авиве: террорист нейтрализован

Вечером, 5 августа, в Тель-Авиве был совершен теракт.



Террорист открыл огонь по мирным жителям. Его нейтрализовали.



Изначально в СМИ поступила информация о том, что в результате стрельбы в районе Нахалат Биньямин три человека получили ранения.



В MADA, тем временем, сообщили, что 40-летний мужчина находится в критическом состоянии. Он получил огнестрельное ранение в верхнюю часть тела. Его экстренно госпитализировали в больницу "Ихилов".



Прибывшие на место происшествия медики оказывают ему первую помощь.



Другие подробности выясняются.