Теракт в Тель-Авиве: террорист нейтрализован
Вечером, 5 августа, в Тель-Авиве был совершен теракт.
Террорист открыл огонь по мирным жителям. Его нейтрализовали.
Изначально в СМИ поступила информация о том, что в результате стрельбы в районе Нахалат Биньямин три человека получили ранения.
В MADA, тем временем, сообщили, что 40-летний мужчина находится в критическом состоянии. Он получил огнестрельное ранение в верхнюю часть тела. Его экстренно госпитализировали в больницу "Ихилов".
Прибывшие на место происшествия медики оказывают ему первую помощь.
Другие подробности выясняются.
מד"א: גבר נפצע קשה מהירי בתל אביב pic.twitter.com/FHEWoPczzl— ynet עדכוני (@ynetalerts) August 5, 2023