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Теракт в Тель-Авиве: среди пострадавших оказалась беременная
04.07.2023 17:51 Алина Груднева

Теракт в Тель-Авиве: среди пострадавших оказалась беременная

В результате теракта в Тель-Авиве, совершенного 4 июля, оказалась беременная женщина.

Об этом сообщили в больнице "Ихилов", куда поступила пострадавшая.

Уточняются, что три человека после теракта поступили к медицинское учреждение в тяжелом тяжести.

Среди них оказалась беременная женщина. В настоящий момент она находится в операции. Врачи пытаются стабилизировать ее состояние.

Еще один пострадавший, поступивший с панической атакой, был отпущен домой после оказания помощи.
 

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