



Теракт в Тель-Авиве: среди пострадавших оказалась беременная

В результате теракта в Тель-Авиве, совершенного 4 июля, оказалась беременная женщина.



Об этом сообщили в больнице "Ихилов", куда поступила пострадавшая.



Уточняются, что три человека после теракта поступили к медицинское учреждение в тяжелом тяжести.



Среди них оказалась беременная женщина. В настоящий момент она находится в операции. Врачи пытаются стабилизировать ее состояние.



Еще один пострадавший, поступивший с панической атакой, был отпущен домой после оказания помощи.

