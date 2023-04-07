



Теракт в Тель-Авиве: появились обновленные данные о раненых

Появились обновленные данные о пострадавших в результате теракта на набережной в Тель-Авиве.



Уточняется, что двое раненых туристов с легкими травмами были доставлены в больницу Вольфсон.



Еще двое пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в больницу Ихилов.



Одного пострадавшего в состоянии средней степени готовят к отправке в больницу. Человек, получивший ранение в голову, скончался. Также констатирована смерть террориста.

