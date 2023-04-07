Теракт в Тель-Авиве: появились обновленные данные о раненых
Появились обновленные данные о пострадавших в результате теракта на набережной в Тель-Авиве.
Уточняется, что двое раненых туристов с легкими травмами были доставлены в больницу Вольфсон.
Еще двое пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в больницу Ихилов.
Одного пострадавшего в состоянии средней степени готовят к отправке в больницу. Человек, получивший ранение в голову, скончался. Также констатирована смерть террориста.