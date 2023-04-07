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Теракт в Тель-Авиве: появились обновленные данные о раненых
07.04.2023 22:27 Алина Груднева

Теракт в Тель-Авиве: появились обновленные данные о раненых

Появились обновленные данные о пострадавших в результате теракта на набережной в Тель-Авиве.

Уточняется, что двое раненых туристов с легкими травмами были доставлены в больницу Вольфсон.

Еще двое пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в больницу Ихилов.

Одного пострадавшего в состоянии средней степени готовят к отправке в больницу. Человек, получивший ранение в голову, скончался. Также констатирована смерть террориста.
 

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