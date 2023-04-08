



Теракт в Тель-Авиве: появились новые подробности о террористе

Раскрыты новые детали о 45-летнем террористе Юсефе Абу-Габере, который совершил вчера вечером нападение в Тель-Авиве.



По данным Ynet со ссылкой на источник, израильский араб работал уборщиком в средней школе в Кирьят-Оно.



Уточняется, что сотрудники и ученики знали Абу-Габера. Уточняется, что он работал в школе до прошлого года.



Директор учебного заведения и персонал сообщили об этом в полицию после того, как его имя было разрешено к публикации. Между тем, семья террориста утверждает, что ничего не знала о его планах. Родственники считают, что это "был несчастный случай".



