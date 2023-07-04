Теракт в Тель-Авиве: полиция приведена в боевую готовность по всей стране
К вечеру, 4 июля, полиция была приведена в боевую готовность после теракта в Тель-Авиве.
Уровень тревоги был поднят после нападения террориста, который, как выяснилось, был членом ХАМАСа.
В результате дневной атаки в Тель-Авиве пострадали восемь человек. Утром, 5 июля, на въездах в города по всей стране будут установлены блокпосты.
Кроме того, увеличат силы полиции, которые будут патрулировать торговые и коммерческие центры.