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Теракт в Тель-Авиве: полиция приведена в боевую готовность по всей стране
04.07.2023 20:52 Алина Груднева

Теракт в Тель-Авиве: полиция приведена в боевую готовность по всей стране

К вечеру, 4 июля, полиция была приведена в боевую готовность после теракта в Тель-Авиве.

Уровень тревоги был поднят после нападения террориста, который, как выяснилось, был членом ХАМАСа.

В результате дневной атаки в Тель-Авиве пострадали восемь человек. Утром, 5 июля, на въездах в города по всей стране будут установлены блокпосты.

Кроме того, увеличат силы полиции, которые  будут патрулировать торговые и коммерческие центры.
 

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