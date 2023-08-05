



Теракт в Тель-Авиве: Нетаниягу рассказал о погибшем

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу рассказал о погибшем в результате теракта в Тель-Авиве.



"От лица всех граждан Израиля я и Сара выражаем глубочайшие соболезнования семье Хена Амира, инспектора муниципалитета, убитого сегодня в теракте в Тель-Авиве", - написал он в соцсети.



По словам премьер-министра, у 42-летнего погибшего остались жена и три дочери.



"Он предотвратил большой теракт и спас многие жизни. Наши силы безопасности сведут счеты с каждым, кто решит навредить нам. Да будет благословенна его память", - отметил он.