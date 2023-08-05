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Теракт в Тель-Авиве: Нетаниягу рассказал о погибшем
05.08.2023 21:55 Алина Груднева

Теракт в Тель-Авиве: Нетаниягу рассказал о погибшем

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу рассказал о погибшем в результате теракта в Тель-Авиве.

"От лица всех граждан Израиля я и Сара выражаем глубочайшие соболезнования семье Хена Амира, инспектора муниципалитета, убитого сегодня в теракте в Тель-Авиве", - написал он в соцсети.

По словам премьер-министра, у 42-летнего погибшего остались жена и три дочери.

"Он предотвратил большой теракт и спас многие жизни.  Наши силы безопасности сведут счеты с каждым, кто решит навредить нам. Да будет благословенна его память", - отметил он.

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