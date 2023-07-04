



Теракт в Тель-Авиве: информация о раненых

В результате теракта в Тель-Авиве, совершенного днем, 4 июля, пострадали шесть человек.



Информацию об этом подтвердили в MADA.



Уточняется, что пострадавшим в результате нападения на улице Пинхас Розен оказали первая помощь.



Их госпитализировали в больницы "Ихилов" и "Бейлинсон". Среди раненых: 46-летняя женщина в тяжелом состоянии с множественными ранениями.



Двое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, один получил легкие травмы. Информация относительно еще двоих пострадавших выясняется.