Теракт в Тель-Авиве: информация о раненых
В результате теракта в Тель-Авиве, совершенного днем, 4 июля, пострадали шесть человек.
Информацию об этом подтвердили в MADA.
Уточняется, что пострадавшим в результате нападения на улице Пинхас Розен оказали первая помощь.
Их госпитализировали в больницы "Ихилов" и "Бейлинсон". Среди раненых: 46-летняя женщина в тяжелом состоянии с множественными ранениями.
Двое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, один получил легкие травмы. Информация относительно еще двоих пострадавших выясняется.