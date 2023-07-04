Новости » Арабо-израильский конфликт
Теракт в Тель-Авиве: информация о раненых
04.07.2023 13:42 Алина Груднева

Теракт в Тель-Авиве: информация о раненых

В результате теракта в Тель-Авиве, совершенного днем, 4 июля, пострадали шесть человек.

Информацию об этом подтвердили в MADA.

Уточняется, что пострадавшим в результате нападения на улице Пинхас Розен оказали первая помощь.

Их госпитализировали в больницы "Ихилов" и "Бейлинсон". Среди раненых: 46-летняя женщина в тяжелом состоянии с множественными ранениями.

Двое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, один получил легкие травмы. Информация относительно еще двоих пострадавших выясняется.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK

Опросы

© 2000 — 2023

Top.Mail.Ru