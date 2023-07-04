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Теракт в Тель-Авиве: число раненых возросло до восьми
04.07.2023 14:39 Алина Груднева

Теракт в Тель-Авиве: число раненых возросло до восьми

В результате теракта в Тель-Авиве число пострадавших возросло до восьми человек.

Соответствующими данными поделился 12-й канал израильского ТВ.

"В результате теракта в Тель-Авиве восемь человек получили ранения и были доставлены в больницы", - сказано в сообщении.

Уточняется, что трое раненых поступили в травмпункт больницы "Бейлинсон". Один из них находится в тяжелом состоянии, еще двое - в состоянии средней тяжести.

В больницу "Ихилов" госпитализированы еще двое пострадавших в состоянии средней тяжести, еще двое - с легкими травмами. Один человек поступил с приступами паники.
 

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