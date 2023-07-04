Теракт в Тель-Авиве: число раненых возросло до восьми
В результате теракта в Тель-Авиве число пострадавших возросло до восьми человек.
Соответствующими данными поделился 12-й канал израильского ТВ.
"В результате теракта в Тель-Авиве восемь человек получили ранения и были доставлены в больницы", - сказано в сообщении.
Уточняется, что трое раненых поступили в травмпункт больницы "Бейлинсон". Один из них находится в тяжелом состоянии, еще двое - в состоянии средней тяжести.
В больницу "Ихилов" госпитализированы еще двое пострадавших в состоянии средней тяжести, еще двое - с легкими травмами. Один человек поступил с приступами паники.
🔴WATCH: Video from the scene of the terror attack in Tel Aviv— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) July 4, 2023
📸: @Mdais pic.twitter.com/yW5W44Jb0M