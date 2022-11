Теракт в Старом городе: первые фото и видео

В социальных сетях появились первые фото и видео с места теракта в Старом городе.

Как сообщалось ранее, террорист был кбит на месте.

Полицейский был ранен в ногу. Подробности выясняются.

Stabbing attack at Iron Gate in Al Wad Street area in Jerusalem Old City.



ISF shot and seriously injured a Palestinian.



Damascus, Herods and Lions Gates including Al Aqsa Mosque gates are currently closed by ISF pic.twitter.com/TpuaVX8zIl