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Теракт в Шимон Ха Цадик: продлен арест террориста
20.04.2023 16:59 Алина Груднева

Теракт в Шимон Ха Цадик: продлен арест террориста

Днем, 20 апреля, суд в Иерусалиме продлил срок содержания под стражей несовершеннолетнего террориста, ранившего двух хасидов в Шимон Ха Цадик.

Уточняется, что 15-летний подросток из лагеря беженцев Аскар будет находиться как минимум до 27 апреля.

Подросток открыл огонь из самодельного автомата в упор по машине в районе Шейх-Джарра. В итоге два человека получили ранения средней степени тяжести.

После того, как скрылся террорист скрылся с места происшествия, он пошел в школу. После этого он отправился в Шхем, где был схвачен менее чем через 24 часа после стрельбы в продуктовом магазине.
 

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