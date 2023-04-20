



Теракт в Шимон Ха Цадик: продлен арест террориста

Днем, 20 апреля, суд в Иерусалиме продлил срок содержания под стражей несовершеннолетнего террориста, ранившего двух хасидов в Шимон Ха Цадик.



Уточняется, что 15-летний подросток из лагеря беженцев Аскар будет находиться как минимум до 27 апреля.



Подросток открыл огонь из самодельного автомата в упор по машине в районе Шейх-Джарра. В итоге два человека получили ранения средней степени тяжести.



После того, как скрылся террорист скрылся с места происшествия, он пошел в школу. После этого он отправился в Шхем, где был схвачен менее чем через 24 часа после стрельбы в продуктовом магазине.

