Теракт в Самарии: трое раненых - солдаты
Армия обороны Израиля поделилась подробностями теракта в Самарии, в зоне ответственности бригады "Менаше".
Уточняется, что трое раненых в результате нападения оказались солдатами.
"Некоторое время назад был произведен обстрел из проезжающего автомобиля по израильскому автомобилю, после чего автомобиль террористов продолжил движение и обстрелял машину военных", - отметили в ЦАХАЛе.
Уточняется, что израильские военнослужащие начали преследование террористов, в ходе которого произошла еще одна перестрелка.
В настоящее время, дороги в районе, где был совершен теракт, перекрыты. Преследование террористов продолжается.
Напомним, в результате атаки террористов пострадали в общей сложности четыре человека.