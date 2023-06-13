



Теракт в Самарии: трое раненых - солдаты

Армия обороны Израиля поделилась подробностями теракта в Самарии, в зоне ответственности бригады "Менаше".



Уточняется, что трое раненых в результате нападения оказались солдатами.



"Некоторое время назад был произведен обстрел из проезжающего автомобиля по израильскому автомобилю, после чего автомобиль террористов продолжил движение и обстрелял машину военных", - отметили в ЦАХАЛе.



Уточняется, что израильские военнослужащие начали преследование террористов, в ходе которого произошла еще одна перестрелка.



В настоящее время, дороги в районе, где был совершен теракт, перекрыты. Преследование террористов продолжается.



Напомним, в результате атаки террористов пострадали в общей сложности четыре человека.

