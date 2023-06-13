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цахал
13.06.2023 16:12 Алина Груднева

Теракт в Самарии: трое раненых - солдаты

Армия обороны Израиля поделилась подробностями теракта в Самарии, в зоне ответственности бригады "Менаше".

Уточняется, что трое раненых в результате нападения оказались солдатами.

"Некоторое время назад был произведен обстрел из проезжающего автомобиля по израильскому автомобилю, после чего автомобиль террористов продолжил движение и обстрелял машину военных", - отметили в ЦАХАЛе.

Уточняется, что израильские военнослужащие начали преследование террористов, в ходе которого произошла еще одна перестрелка.

В настоящее время, дороги в районе, где был совершен теракт, перекрыты. Преследование террористов продолжается.

Напомним, в результате атаки террористов пострадали в общей сложности четыре человека.
 

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