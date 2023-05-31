



Теракт в Самарии: состоялись похороны жертвы

Убитый в ходе вчерашнего теракта в Самарии житель поселения Хермеш Меир Тамари похоронен на кладбище Шакед.



Сегодня он должен был праздновать свой 32-й день рождения.



У него остались двое маленьких детей и супруга, которая является падчерицей Биньямина Хоргана, чья предыдущая жена Эстер была убита в 2020 году в результате другого теракта.



Семейство Тамари переехало в Хермеш около четырех лет назад после свадьбы. Меир собственными руками построил их семейный дом.



Напомним, накануне Тамари был тяжело ранен в ходе нападения террористов, которые в упор расстреляли его автомобиль.



Мужчину доставили в больницу Гилель Яффе, где позже медики были вынуждены констатировать его смерть.



Террористам удалось скрыться. До сих пор продолжаются их поиски.



