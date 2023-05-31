Новости » Арабо-израильский конфликт
Теракт в Самарии: состоялись похороны жертвы
31.05.2023 14:41 Алина Груднева

Теракт в Самарии: состоялись похороны жертвы

Убитый в ходе вчерашнего теракта в Самарии житель поселения Хермеш Меир Тамари похоронен на кладбище Шакед.

Сегодня он должен был праздновать свой 32-й день рождения.

У него остались двое маленьких детей и супруга, которая является падчерицей Биньямина Хоргана, чья предыдущая жена Эстер была убита в 2020 году в результате другого теракта.

Семейство Тамари переехало в Хермеш около четырех лет назад после свадьбы. Меир собственными руками построил их семейный дом.

Напомним, накануне Тамари был тяжело ранен в ходе нападения террористов, которые в упор расстреляли его автомобиль.

Мужчину доставили в больницу Гилель Яффе, где позже медики были вынуждены констатировать его смерть.

Террористам удалось скрыться. До сих пор продолжаются их поиски.
 
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы