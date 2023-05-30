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Теракт в Самарии: раскрыто имя жертвы
30.05.2023 15:25 Алина Груднева

Теракт в Самарии: раскрыто имя жертвы

Погибшим в результате теракта в Самарии оказался житель поселения Хермеш Меир Тамри.

У 32-летнего мужчины остались жена и двое маленьких детей в возрасте 1 и 3 года.

Как стало известно, Меир переехал в это поселение четыре года назад после свадьбы.

Напомним, Тамри был тяжело ранен в ходе нападения террористов, которые расстреляли его автомобиль.

Раненого мужчину доставили в Гилель Яффе. Несмотря на усилия, медики были вынуждены объявить о его смерти.

Террористы скрылись. Армия обороны Израиля установила блокпосты. Поиски убийц продолжаются.
 

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