Теракт в Самарии: раскрыто имя жертвы

Погибшим в результате теракта в Самарии оказался житель поселения Хермеш Меир Тамри.



У 32-летнего мужчины остались жена и двое маленьких детей в возрасте 1 и 3 года.



Как стало известно, Меир переехал в это поселение четыре года назад после свадьбы.



Напомним, Тамри был тяжело ранен в ходе нападения террористов, которые расстреляли его автомобиль.



Раненого мужчину доставили в Гилель Яффе. Несмотря на усилия, медики были вынуждены объявить о его смерти.



Террористы скрылись. Армия обороны Израиля установила блокпосты. Поиски убийц продолжаются.



Live update: Victim of West Bank shooting attack named as 32-year-old father of two Meir Tamari https://t.co/4lMe1cIjcX