



Теракт в Самарии: поселенцы вышли на акции протеста

Вечером, 30 мая, группы поселенцев вышли на акцию протеста в нескольких местах после убийства Меира Тамари в Самарии.



Одна из групп собралась на месте, где мужчина был застрелен террористами, недалеко от въезда в Хермеш.



Также акции протеста проходят возле Текоа, Кирьят-Арбы, перекрестка Шило и Бейт-Эль и в других местах.



По словам поселенцев, они не ждут очередных похорон, а вместо этого "выходят бороться за жизни". Некоторые активисты обвинили ЦАХАЛ в недостаточном присутствии военных в Иудее и Самарии.

