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Теракт в Самарии: поселенцы вышли на акции протеста
30.05.2023 20:05 Алина Груднева

Теракт в Самарии: поселенцы вышли на акции протеста

Вечером, 30 мая, группы поселенцев вышли на акцию протеста в нескольких местах после убийства Меира Тамари в Самарии.

Одна из групп собралась на месте, где мужчина был застрелен террористами, недалеко от въезда в Хермеш.

Также акции протеста проходят возле Текоа, Кирьят-Арбы, перекрестка Шило и Бейт-Эль и в других местах.

По словам поселенцев, они не ждут очередных похорон, а вместо этого "выходят бороться за жизни". Некоторые активисты обвинили ЦАХАЛ в недостаточном присутствии военных в Иудее и Самарии.
 

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