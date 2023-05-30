Теракт в Самарии: поселенцы вышли на акции протеста
Вечером, 30 мая, группы поселенцев вышли на акцию протеста в нескольких местах после убийства Меира Тамари в Самарии.
Одна из групп собралась на месте, где мужчина был застрелен террористами, недалеко от въезда в Хермеш.
Также акции протеста проходят возле Текоа, Кирьят-Арбы, перекрестка Шило и Бейт-Эль и в других местах.
По словам поселенцев, они не ждут очередных похорон, а вместо этого "выходят бороться за жизни". Некоторые активисты обвинили ЦАХАЛ в недостаточном присутствии военных в Иудее и Самарии.
אחרי רצח מאיר תמרי: תושבי חרמש ומבוא דותן יצאו להפגין ליד זירת הפיגוע@carmeldangor pic.twitter.com/v7mCPj1j3O— כאן חדשות (@kann_news) May 30, 2023