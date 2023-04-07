Теракт в Самарии: первое видео с места событий
В сети появилось первое видео с места теракта на перекрестке Хамра в Самарии, где террористы расстреляли машину.
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу был проинформирован о нападении. Для транспортировки раненых прибыл вертолет.
Напомним, что две девушки погибли, еще одна тяжело ранена и находится в критическом состоянии.
В настоящее время, Армия обороны Израиля разыскивает подозреваемых. Район перекрыт.
זירת פיגוע הירי בבקעת הירדן— כאן חדשות (@kann_news) April 7, 2023
(צילום: דוברות מד"א)@diklaaharon pic.twitter.com/x32keP5aPg
April 7, 2023
Report: the terrorist was neutralized pic.twitter.com/USWfMBqgY2— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) April 7, 2023