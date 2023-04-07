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Теракт в Самарии: первое видео с места событий
07.04.2023 12:00 Алина Груднева

Теракт в Самарии: первое видео с места событий

В сети появилось первое видео с места теракта на перекрестке Хамра в Самарии, где террористы расстреляли машину.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу был проинформирован о нападении. Для транспортировки раненых прибыл вертолет.

Напомним, что две девушки погибли, еще одна тяжело ранена и находится в критическом состоянии.

В настоящее время, Армия обороны Израиля разыскивает подозреваемых. Район перекрыт.

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