



Теракт в Рамот: погиб ребенок, пять раненых

Сообщается, что по меньшей мере 7 человек получили ранения в результате теракта возле гробницы пророкаСамуила. Нападение произошло в пятницу днем, незадолго до 13:30.



Арабский террорист протаранил своей машиной своих жертв, в том числе детей, ожидавших на автобусной остановке в Иерусалиме. Согласно заявлению MDA, в результате нападения были тяжело ранены двое детей, в том числе шестилетний мальчик, который впоследствии скончался от полученных травм.



Двое пострадавших находятся в критическом состоянии, и еще двое – в тяжелом.



Террорист был застрелен вооруженным гражданским лицом.

