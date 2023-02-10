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Теракт в Рамот: погиб ребенок, пять раненых
10.02.2023 14:14 Наталья Богинская

Теракт в Рамот: погиб ребенок, пять раненых

Сообщается, что по меньшей мере 7 человек получили ранения в результате теракта возле гробницы пророкаСамуила. Нападение произошло в пятницу днем, незадолго до 13:30.

Арабский террорист протаранил своей машиной своих жертв, в том числе детей, ожидавших на автобусной остановке в Иерусалиме. Согласно заявлению MDA, в результате нападения были тяжело ранены двое детей, в том числе шестилетний мальчик, который впоследствии скончался от полученных травм.

Двое пострадавших находятся в критическом состоянии, и еще двое – в тяжелом.

Террорист был застрелен вооруженным гражданским лицом.
 

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