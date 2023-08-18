



Теракт в районе Кдумима: ЦАХАЛ снесет дом террориста

Армия обороны Израиля намерена снести дома террориста, напавшего на военных недалеко от Кедумима.



Об этом пресс-служба ЦАХАЛа сообщила в пятницу, 18 августа.



"6 июля 2023 года террорист устроил обстрел на въезде в Кедумим, в результате которого погиб боец бригады Гивати сержант Шила Йосеф Амир", - сообщают военные.



Террорист прибыл к поселению на автомобиле. Когда у него потребовали документы, он открыл огонь, застрелив военного. После этого террорист попытался скрыться, но был нейтрализован.