Новости » Арабо-израильский конфликт
Теракт в районе Кдумима: ЦАХАЛ снесет дом террориста
18.08.2023 13:25 Алина Груднева

Теракт в районе Кдумима: ЦАХАЛ снесет дом террориста

Армия обороны Израиля намерена снести дома террориста, напавшего на военных недалеко от Кедумима.

Об этом пресс-служба ЦАХАЛа сообщила в пятницу, 18 августа.

"6 июля 2023 года террорист устроил обстрел на въезде в Кедумим, в результате которого погиб боец бригады Гивати сержант Шила Йосеф Амир", - сообщают военные.

Террорист прибыл к поселению на автомобиле. Когда у него потребовали документы, он открыл огонь, застрелив военного. После этого террорист попытался скрыться, но был нейтрализован.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы