



Теракт в Маале-Адумим: пострадавший пришел в сознание

Авраам Фридлендер, житель Ицхара, который был ранен во вторник в результате теракта в Маале-Адумим, начал приходить в себя.



Фридлендер был в ресторане с женой и шестью детьми, когда террорист открыл огонь. Один из его детей получил легкие травмы спины.



Еще четыре жертвы обстрела госпитализированы в Иерусалиме в состоянии средней и легкой степени тяжести.



Жена Фридлендера рассказала Kan News : “Мы были в поездке, вся семья вместе, и мы остановились, чтобы поесть в Burgers. Террорист прошел рядом с нами ”.



Шесть человек получили ранения в результате теракта в Маале-Адумим. Двое жертв, в том числе сам Фридлендер, получили серьезные ранения. Трое пострадавших получили травмы средней степени тяжести, один — легкие травмы. Среди раненых — 14-летний мальчик.



Террорист, араб из Палестинской автономии, который работал уборщиком и имел законное разрешение на работу, был нейтрализован офицером МАГАВ, находившимся в отпуске. При осмотре сумки террориста было обнаружено большое количество патронов.



