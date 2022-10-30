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Теракт в Кирьят-Арба с энтузиазмом приветствовали в Хевроне
30.10.2022 08:13 Аркадий Бочаровский

Теракт в Кирьят-Арба с энтузиазмом приветствовали в Хевроне

Арабские обитатели Хеврона с энтузиазмом встретили известие о террористической атаке в Кирьят-Арба.

ХАМАС также выразил удовлетворение в связи с тем, что Хеврон вошел в круг участников атак - после длительного периода, когда большинство атак со стрельбой исходило из Шхема и Дженина.
 



ХАМАС делает ставку на Хеврон как на центральную силу волны террора - в Хевроне находится особенно большое количество оружия.

Пресс-секретарь ХАМАС Хазем Кассем заявил сегодня вечером: “Попытки оккупации подавить сопротивление не увенчались успехом. Хеврон - это человеческий резервуар восстания".
 
 

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