Теракт в Кирьят-Арба с энтузиазмом приветствовали в Хевроне
Арабские обитатели Хеврона с энтузиазмом встретили известие о террористической атаке в Кирьят-Арба.
ХАМАС также выразил удовлетворение в связи с тем, что Хеврон вошел в круг участников атак - после длительного периода, когда большинство атак со стрельбой исходило из Шхема и Дженина.
ХАМАС делает ставку на Хеврон как на центральную силу волны террора - в Хевроне находится особенно большое количество оружия.
Пресс-секретарь ХАМАС Хазем Кассем заявил сегодня вечером: “Попытки оккупации подавить сопротивление не увенчались успехом. Хеврон - это человеческий резервуар восстания".