



Теракт в Кирьят-Арба с энтузиазмом приветствовали в Хевроне

Арабские обитатели Хеврона с энтузиазмом встретили известие о террористической атаке в Кирьят-Арба.



ХАМАС также выразил удовлетворение в связи с тем, что Хеврон вошел в круг участников атак - после длительного периода, когда большинство атак со стрельбой исходило из Шхема и Дженина.



الخليل قبل قليل وبعد عملية كريات اربع. pic.twitter.com/wy4VuHUpAR — شجاعية (@shejae3a) October 29, 2022

احتفالات في مدينة الخليل قبل قليل ابتهاجا بالعملية.. #أسود_الخليل #عملية_الخليل pic.twitter.com/1XuS5JyKkU — Mo Shoukry | محمد شكري (@mo_shkry) October 29, 2022

ХАМАС делает ставку на Хеврон как на центральную силу волны террора - в Хевроне находится особенно большое количество оружия.Пресс-секретарь ХАМАС Хазем Кассем заявил сегодня вечером: “Попытки оккупации подавить сопротивление не увенчались успехом. Хеврон - это человеческий резервуар восстания".