Новости » Арабо-израильский конфликт
Теракт в Кирьят-Арба: ХАМАС приветствует "героическую операцию"
02.09.2022 20:24 Ольга Белозерова

Теракт в Кирьят-Арба: ХАМАС приветствует "героическую операцию"

В ХАМАСе отрегировали на теракт, произошедший сегодня в Кирьят-Арба.

В террористической группировке назвали теракт "героической операцией", сообщает Палестинский информационный центр.

Представитель ХАМАСа Абдель Латиф Аль-Кану призвал к более активным атакам против "поселенцев и оккупационных солдат". В своем заявлении он написал, что нужно "вступать с ними бой во всех местах и поджечь землю под их ногами". 

Кроме этого, Аль-Кану заявил, что произошедший теракт "является естественным результатом эскалации преступлений оккупации против нашего народа". Также он выразил соболезнования семье "мученика". 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы