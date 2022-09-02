



Теракт в Кирьят-Арба: ХАМАС приветствует "героическую операцию"

В ХАМАСе отрегировали на теракт, произошедший сегодня в Кирьят-Арба.



В террористической группировке назвали теракт "героической операцией", сообщает Палестинский информационный центр.



Представитель ХАМАСа Абдель Латиф Аль-Кану призвал к более активным атакам против "поселенцев и оккупационных солдат". В своем заявлении он написал, что нужно "вступать с ними бой во всех местах и поджечь землю под их ногами".



Кроме этого, Аль-Кану заявил, что произошедший теракт "является естественным результатом эскалации преступлений оккупации против нашего народа". Также он выразил соболезнования семье "мученика".