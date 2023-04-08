



Теракт в Иорданской долине: охота на убийц продолжается

Израильские силы безопасности продолжают охоты на террористов, расстрелявших 7 апреля в Иорданской долине автомобиль.



Напомним, что в результате нападения погибли две девушки в возрасте 16 и 20 лет, а их 48-летняя мать до сих пор борется за жизнь.



В рамках поисков убийц британских репатрианток были расставлены десятки блокпостов.



Накануне министр обороны Йоав Галант и премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявили, что так или иначе террористы будут настигнуты.





