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Теракт в Иорданской долине: охота на убийц продолжается
08.04.2023 18:54 Алина Груднева

Теракт в Иорданской долине: охота на убийц продолжается

Израильские силы безопасности продолжают охоты на террористов, расстрелявших 7 апреля в Иорданской долине автомобиль.

Напомним, что в результате нападения погибли две девушки в возрасте 16 и 20 лет, а их 48-летняя мать до сих пор борется за жизнь.

В рамках поисков убийц британских репатрианток были расставлены десятки блокпостов.

Накануне министр обороны Йоав Галант и премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявили, что так или иначе террористы будут настигнуты.


 

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