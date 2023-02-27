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Теракт в Иерусалиме: состояние пострадавшего улучшилось
27.02.2023 18:12 Алина Груднева

Теракт в Иерусалиме: состояние пострадавшего улучшилось

Состояние пострадавшего в результате теракта в Иерусалиме в начале этого месяца Авраама Палей улучшилось.

Об этом сообщили в медицинском центре "Хадасса Эйн Керем".

По словам медиков, мужчина очнулся и уже может разговаривать после нескольких недель, проведенных под действием седативных.

Несмотря на заметный прогресс в лечении, состояние пострадавшего по-прежнему остается тяжелым.

Напомним, что мужчина потерял в результате теракта двух сыновей - 6-летнего Яакова и 8-летнего Ашера.
 

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