



Теракт в Иерусалиме: состояние пострадавшего улучшилось

Состояние пострадавшего в результате теракта в Иерусалиме в начале этого месяца Авраама Палей улучшилось.



Об этом сообщили в медицинском центре "Хадасса Эйн Керем".



По словам медиков, мужчина очнулся и уже может разговаривать после нескольких недель, проведенных под действием седативных.



Несмотря на заметный прогресс в лечении, состояние пострадавшего по-прежнему остается тяжелым.



Напомним, что мужчина потерял в результате теракта двух сыновей - 6-летнего Яакова и 8-летнего Ашера.

