



Теракт в Иерусалиме: ранен охранник

Охранник был легко ранен в результате ножевого нападения на станции скоростного трамвая Гиват-Хамивтар в Иерусалиме, сообщают медики.



В службе скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что ее сотрудники везут 20-летнего мужчину в больницу "Хадасса” на горе Скопус для дальнейшего лечения.



Сообщается, что предполагаемый нападавший был остановлен на месте.



Полиция утверждает, что в него стреляли силы безопасности. Его состояние неизвестно.



21:54



Волонтер скорой помощи Моше Аревлич, который был одним из первых, кто прибыл на место происшествия, рассказал: "Я оказал помощь одному человеку от ножевого ранения и остановил кровотечение. В сознании. На момент транспортировки он находился в легком состоянии".



Полиция сообщила: "Террористом, совершившим ножевое нападение сегодня вечером на остановке скоростного трамвая в Гиват-Хамбатаре, был 19-летний житель восточного Иерусалима. Террорист, получивший серьезные ранения, был арестован полицией и доставлен чтобы получить медицинскую помощь. Он был нейтрализован выстрелами через несколько секунд после нападения на двух охранников скоростного трамвая на пассажирской платформе".

