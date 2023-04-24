



Теракт в Иерусалиме: Пострадавшему проводится экстренная операция

Доктор Алон Шварц, заведующий травматологическим отделением больницы “Шааре Цедек”, сообщил, что личность тяжелораненого пострадавшего в результате тарана автомобиля в Иерусалиме еще не установлена, и ему срочно делают операцию.



“Личность одного раненого еще не идентифицирована – это пожилой мужчина в возрасте от 60 до 70 лет. Он прибыл в полубессознательном состоянии, ему дали успокоительное и интубировали в отделении неотложной помощи”, – говорит Шварц. “Сейчас он в операционной для срочного вмешательства”.



Вторая жертва, женщина лет 30, была в сознании и получила травмы конечностей, сообщил доктор, добавив, что ей также скоро сделают операцию.