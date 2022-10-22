Теракт в Иерусалиме: подозреваемый скрылся
В Иерусалиме 20-летний мужчина получил серьезные ранения в результате теракта.
Полиция прибыла на место происшествия и начала расследование.
По предварительным данным, теракт совершен на националистической почве.
Пострадавший молодой человек был найден лежащим на дороге и истекающим кровью. Его пырнули ножом в спину, подозреваемый скрылся.
Ведутся поиски подозреваемого, к которым привлекли полицейский вертолет. Нападавший описан как араб в куртке с бордовым капюшоном и с сумкой в руке.
По обновленным данным, террорист, ударивший ножом молодого человека в Восточном Иерусалиме, был убит выстрелом в спину.
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