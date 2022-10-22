



Теракт в Иерусалиме: подозреваемый скрылся

В Иерусалиме 20-летний мужчина получил серьезные ранения в результате теракта.

Полиция прибыла на место происшествия и начала расследование.

По предварительным данным, теракт совершен на националистической почве.

Пострадавший молодой человек был найден лежащим на дороге и истекающим кровью. Его пырнули ножом в спину, подозреваемый скрылся.

Ведутся поиски подозреваемого, к которым привлекли полицейский вертолет. Нападавший описан как араб в куртке с бордовым капюшоном и с сумкой в ​​руке.

По обновленным данным, террорист, ударивший ножом молодого человека в Восточном Иерусалиме, был убит выстрелом в спину.