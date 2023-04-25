



Теракт в Иерусалиме: 80-летний в критическом состоянии



Сегодня утром в иерусалимской больнице "Шаарей Цедек" сообщили, что состояние 80-летнего мужчины, пострадавшего вчера в результате автомобильного теракта возле рынка Махане Иегуда в городе, определяется как тяжелое и нестабильное, он находится под наркозом и подсоединен к аппарату ИВЛ в отделении интенсивной терапии.



30-летняя женщина, состояние которой определяется как средней тяжести, также находится на лечении в больнице. В больнице "Хадасса" состояние других раненых в результате теракта, определяется как легкое.