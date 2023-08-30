Новости » Арабо-израильский конфликт
Теракт в Хевроне: солдат ЦАХАЛа получил травмы
30.08.2023 13:14 Алина Груднева

Теракт в Хевроне: солдат ЦАХАЛа получил травмы

Армия обороны Израиля поделилась подробностями относительно попытки теракта на перекрестке Бейт-Хагай в Хевроне.

"Нападавший подъехал на автомобиле и ускорился в направлении солдат ЦАХАЛа, выполнявших обычные действия на военном посту. Прибывшие на место военные нейтрализовали нападавшего", - сказано в сообщении.

Один солдат ЦАХАЛа получил легкие травмы в результате наезда автомобиля. Ему оказали медицинскую помощь на месте, после чего пострадавшего доставили в больницу. Семья бойца была уведомлена о произошедшем.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы