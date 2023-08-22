



Теракт в Хевроне: родственникам террористов отменили разрешения на работу

Министр обороны Йоав Галант распорядился отменить разрешения на работу в Израиле для родственников террористов, которые убили израильтянку в Хевроне.



Утром стало известно о том, что силы безопасности арестовали двух палестинцев, проживающих в Хевроне, по подозрению в совершении теракта.



21 августа была убита Бат-Шева Нигри и ранен еще один израильтянин. По версии следствия, двое задержанных вступили в сговор с целью совершения атаки.

