



Теракт в Хевроне: Идентифицирована личность погибшей на глазах у дочери женщины

По данным ЦАХАЛа, 40-летняя женщина была застрелена 21 августа, когда ехала в автомобиле по шоссе №60 в Иудее и Самарии возле перекрестка Бейт-Хагай.



Ее опознали как Батшеву Нагари, жительницу близлежащего поселения Бейт-Хагай, выросшую в Эфрате. Согласно заявлению главы регионального совета Эфрата, у Нагари было три дочери, она работала воспитателем в дошкольном учреждении.



Нагари сопровождал мужчина, тоже лет 40, который вел автомобиль и также получил огнестрельные ранения. По данным “Маген Давид Адом”, с ними также была 6-летняя девочка, чудом, оставшаяся невредимой.

