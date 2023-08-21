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Теракт в Хевроне: Идентифицирована личность погибшей на глазах у дочери женщины
21.08.2023 13:59 Наталья Богинская

Теракт в Хевроне: Идентифицирована личность погибшей на глазах у дочери женщины

По данным ЦАХАЛа, 40-летняя женщина была застрелена 21 августа, когда ехала в автомобиле по шоссе №60 в Иудее и Самарии возле перекрестка Бейт-Хагай.

Ее опознали как Батшеву Нагари, жительницу близлежащего поселения Бейт-Хагай, выросшую в Эфрате. Согласно заявлению главы регионального совета Эфрата, у Нагари было три дочери, она работала воспитателем в дошкольном учреждении. 

Нагари сопровождал мужчина, тоже лет 40, который вел автомобиль и также получил огнестрельные ранения. По данным “Маген Давид Адом”, с ними также была 6-летняя девочка, чудом, оставшаяся невредимой. 
 

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