Появилось видео обстрела в Хаваре

На кадрах видеорегистратора запечатлен момент теракта в городе Хавара в Самарии. На видео видно, как палестинский боевик подходит к машине израильтян и несколько раз стреляет.



Автомобиль выезжает на встречную полосу, пытаясь скрыться, поскольку террорист продолжает вести огонь.



В результате нападения никто не пострадал, стрелку удалось скрыться.



“Солдаты ЦАХАЛа установили блокпосты в этом районе и начали преследование террориста”, – сообщают военные.



Израильская пара в возрасте 25 лет и их 1,5-летняя дочь не пострадали в результате нападения. Йиска Штайнер, находившаяся в машине во время нападения, говорит, что возвращалась в Иерусалим после поездки с семьей.



“В центре Хавары мы услышали громкий грохот. Они стреляли в нас через заднее окно. Они выстрелили дважды. Муж переехал на другую полосу и поехал в противоположном направлении”, – рассказала она.

Footage shows the terror shooting attack in the West Bank town of Huwara earlier. No injuries. The Palestinian gunman managed to flee. pic.twitter.com/fP23HJbBfI