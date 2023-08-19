



Теракт в Хавара – видео стрельбы

В сети появилось видео нападения на автомойке в Хавара, , в результате которого погибли отец и сын.



تغطية صحفية: "شاهد لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار قرب حوارة جنوب نابلس والتي أدت لمقتل اثنين من المستوطنين". pic.twitter.com/iRerg5TFhb — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 19, 2023

Вызванная на место происшествия бригада скорой помощи сообщила, что реанимация проводится у двух мужчин, примерно 30 и 60 лет. Парамедикии MDA сообщили, что "двое раненых лежали внутри автомойки без сознания с огнестрельными ранениями".