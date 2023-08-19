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Теракт в Хавара – видео стрельбы
19.08.2023 21:27 MIGnews

Теракт в Хавара – видео стрельбы

В сети появилось видео нападения на автомойке в Хавара, , в результате которого погибли отец и сын.
 


Вызванная на место происшествия бригада скорой помощи  сообщила, что реанимация проводится у двух мужчин, примерно 30 и 60 лет. Парамедикии MDA сообщили, что "двое раненых лежали внутри автомойки без сознания с огнестрельными ранениями".

 

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