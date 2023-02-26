



Теракт в Хавара: в машине находились два террориста



Силы безопасности разыскивают автомобиль, из которого велась стрельба в Хавара. В результате теракта погибли двое израильтян, и есть подозрение, что в машине нападавших находились по меньшей мере два террориста.



Предварительное расследование показало, что огонь был открыт очередями по автомобилю убитых, и что после стрельбы их машина столкнулась с другим автомобилем - а автомобиль нападавших скрылся с места происшествия. В подразделении Иудеи и Самарии ЦАХАЛа работают по информации разведданных, чтобы установить личности террористов, а также пытаются получить документацию с места происшествия, снимая записи камер наблюдения в этом районе.